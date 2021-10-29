Манчестер, Великобритания, 29 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. 29 октября телеканал ESPN сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Брендана Роджерса, который сейчас возглавляет «Лестер Сити», на пост главного тренера команда в случае отставки Оле Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «манкунианцы» также заинтересованы в том, чтобы пригласить экс-наставника «Интера» Антонио Конте, который на данный момент находится без работы. Однако «красные дьяволы» пока не контактировали с итальянским специалистом в знак уважения Сульшеру.

После девяти первых туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с четырьмя победами и четырнадцатью очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.