Сеул, 29 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Участник южно-корейской поп-группы BTS Джонгук выпустил кавер баллады бывшего основного вокалиста группы One Direction Гарри Стайлза «Falling» из альбома «Fine Line» 2020 года. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Джонгук выпустил свою версию трека Гарри Стайлза «Falling» на официальном YouTube-канале BTS.

Кавер следует за недавним ремиксом исполнителя SUGA совместной песни BTS и Coldplay «My Universe», оригинал которой вошел в новый альбом Coldplay «Music Of The Spheres». Помимо сотрудничества с Coldplay в этом году, звезды k-pop музыки работали с Megan Thee Stallion.