Барселона, Испания, , 23:11 — REGNUM 29 октября испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Хави и руководство «Барселоны» достигли полного соглашения по назначению испанца на пост главного тренера команды. Хави будет официально представлен в качестве нового главного тренера команды 4 ноября.

Флаг ФК «Барселона»

28 октября «сине-гранатовые» объявили об отставке Рональда Кумана и назначении временно исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана.

После десяти туров испанской Примеры «Барселона», набрав лишь пятнадцать очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.