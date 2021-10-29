Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Вместе с началом «федеральных» нерабочих дней в Петербурге с 30 октября стартовало время строгих ограничений, призванных остановить распространение COVID-19. В Смольном избегают называть их локдауном, однако речь идет именно о закрытии и ограничении работы целого ряда отраслей городской экономики, с постепенным введением системы допуска клиентов, посетителей и зрителей только по QR-кодам.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска в Петербурге

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Наиболее серьезные меры коснулись сферы розничной торговли и общественного питания. Так, с 30 октября по 7 ноября предприятия общепита Петербурга смогут работать только навынос и на доставку. Продолжат обычную работу точки общепита на вокзалах, АЗС, а также производственные столовые. Гостиничные кафе и рестораны смогут обслуживать только постояльцев, без допуска клиентов со стороны, причем только с 6 до 23 часов.

Закрываются непродовольственные магазины, за исключением торгующих товарами первой необходимости из утвержденного списка, если доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%. В основном это коснется детских товаров. Но также в список включены цветы, автозапчасти, очки и контактные линзы, печатная периодика. Продолжат свою работу аптеки, автозаправки, станции технического обслуживания автомобилей, в том числе шиномонтажи, организации по оказанию финансовых услуг, точки общепита и торговли, не имеющие торгового зала, не оказывающие контактные услуги, газетные киоски, табачные лавки и ряд других организаций.

Запрещено оказание услуг салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (кроме помывочных зон), ветеринарных услуг (кроме экстренной ветеринарной помощи), запрещен допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, в букмекерские конторы, крытые зоопарки, в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры. Запрещено оказание стоматологических услуг, кроме экстренной помощи.

На период нерабочих дней запрещено предоставление любых услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе в МФЦ (кроме регистраций рождения, брака, расторжения брака, смерти). Запрещено проведение спортивных, физкультурных мероприятий (кроме согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе свадебных), досуговых и иных мероприятий, в том числе мастер-классов, лекций, тренингов.

Будет закрыт доступ посетителей в кинотеатры, библиотеки, цирки, на выставки и концерты. Исключение сделано только для театров и музеев, но в них можно будет попасть только при предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса или недавно перенесенном заболевании. Принимаются также справки о медотводе от прививки, но только вместе со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

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Заселение постояльцев в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха — бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня.

Наконец, прекращаются перевозки пассажиров внутренним водным транспортом, столь популярным на реках и каналах Петербурга, запрещается предоставление услуг по отдыху детей и молодежи в организациях на территории города.

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Также в Смольном напомнили о сроках постепенного введения требований к наличию QR-кодов при посещении различных общественных мест.

Предъявление QR-кодов с 30 октября 2021 года потребуется при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, выставок, гостиниц (до 7 ноября), пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей, и иных объектов санаторно-курортного лечения — на входе или в момент заселения (на ресепшене);

с 1 ноября 2011 года — при проведении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий — на входе в места проведения мероприятий;

с 15 ноября 2021 года — в бассейнах, фитнес-клубах, организациях, оказывающих услуги в области физкультуры и спорта, а также на церемонии торжественной регистрации брака — на входе на территорию данных объектов;

с 1 декабря 2021 года — на предприятиях общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), в объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), в торгово-развлекательных комплексах — на входе на территорию внутренних торговых и развлекательных объектов.

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Добавим, что после завершения периода нерабочих дней, с 8 ноября, предприятиям общественного питания, кинотеатрам, концертным залам, организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, циркам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать только до 23 часов. Работа в ночное время будет запрещена. Только до 23 часов будет разрешено проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.