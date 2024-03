Остин, США, 29 октября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Spoon вернулась с новостями о своем предстоящем альбоме «Lucifer on the Sofa» и поделилась первым синглом «The Hardest Cut».

«The Hardest Cut» — первый сингл нового альбома Spoon, а также первый трек, написанный для альбома в соавторстве с фронтменом Бриттом Дэниелом и Алексом Фишелем. Дэниел рассказал о том, кем вдохновлялся: «Я провел много 2018 и 2019 годов, слушая ZZ Top».

Новый альбом спродюсирован Марком Рэнкином, который известен по работе с Адель и Queens of the Stone Age. Дэниел также добавил об альбоме: «Это звучание классического рока, написанное парнем, который никогда не понимал Эрика Клэптона». «Lucifer on the Sofa» последует за альбомом Spoon 2017 года «Hot Thoughts».