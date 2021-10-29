Белград, , 23:03 — REGNUM Сотрудники отделения по борьбе с организованной преступностью МВД Сербии 29 октября в городе Уб вблизи Белграда обнаружили лабораторию для выращивания марихуаны.

Сербская полиция (сс) Balkan Photos

Полиция изъяла почти 1200 стеблей этого растения и задержала два лица, которые подозреваются в совершении уголовного дела — незаконное производство и оборот опиатов.

Сербских полицейских с успешным завершением операции поздравил министр внутренних дел Александр Вулин. Он сказал, что каждый случай обнаружения и изъятия наркотиков уже является победой. А если полиция обнаруживает лабораторию по производству наркотиков, это уже «удар в самое сердце зла».

Напомним, что в 2019 году в Сербии была обнаружена большая плантация по выращиванию марихуаны, которая находилась на территории предприятия по производству органической пищи.