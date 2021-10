Лондон, , 22:56 — REGNUM Ирландская пост-панк группа Fontaines DC исполнили новую песню под названием «I Love You» на минувшем шоу в Лондоне, сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

После того, как в прошлом месяце стало известно, что их третий альбом «готов», Fontaines DC добавили новую песню в свой сет-лист для лондонского шоу в концертном зале Alexandra Palace. Запись живого исполнения композиции появилась в Интернете.

Их еще не анонсированный третий альбом последует за альбомом 2020 года «A Hero's Death». В разговоре на шоу Apple Music 1 в прошлом месяце Fontaines DC рассказал иоб их третьем альбоме: «Все готово. Дело сделано. Третий альбом закончен. Я не могу сказать вам, когда он будет выпущен, но мы надеялись, что он выйдет намного раньше, чем ожидалось».