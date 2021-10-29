Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Разведсообщество США склонилось к мнению о том, что коронавирус COVID-19 не является искусственной разработкой, созданной в качестве биологического оружия.

Коронавирус Сdc.gov

Об этом сообщает доклад американского Национального разведывательного совета, опубликованный 29 октября.

«Большинство агентств с низким уровнем уверенности заявляют, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако при этом два агентства полагают, что данных для такой оценки недостаточно», — отмечается в документе.

Отмечено, что агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19, такие как заражение через контакт с животным и инцидент, «связанный с работой лаборатории».

Также в докладе говорится, что «для окончательной оценки происхождения вируса необходимо содействие Китая».

«Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США», — подчеркивается в документе.

Напомним, Вашингтон регулярно обвиняет Китай в том, что территория КНР якобы стала местом первого появления коронавируса и источником пандемии.

В свою очередь, Пекин напоминает, что исследования вирусов, живущих в организме летучих мышей, также проводились и сотрудниками биолабораторий США.

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