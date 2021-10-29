Нью-Йорк, США, 29 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix выложил в сеть полноценный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик был опубликован 30 октября на YouTube-канале Netflix Russia.

Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша Ведьмак

В новом видео поклонники сериала увидели много знакомых сцен, в частности, сцены из рассказа «Крупица истины» книги Анджея Сапковского «Последнее желание», в которых Геральт знакомится с подвергшимся проклятию монстрочеловеком Нивелленом и сражается с влюбившейся в него бруксой (чудовище в мире «Ведьмака») Верееной. В какой-то момент в кадре можно видеть «избушку на курьих ножках», а также других обитателей ведьмачьей крепости Каэр Морхен.

Напомним, второй сезон сериала «Ведьмак» появится на сайте Netflix 17 декабря 2021 года. Роль ведьмака Геральта в нём исполняет Генри Кавилл.