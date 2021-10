Лондон, , 22:49 — REGNUM Британская инди-рок группа Foals в своих социальных сетях объявили, что вернутся на следующей неделе с новым синглом под названием «Wake Me Up».

Музыка (сс) Eric Nopanen

После объявления об уходе клавишника Эдвина Конгрива в прошлом месяце, Foals сообщили, что презентуют первый сингл в качестве трио. Foals поделились фрагментом нового трека в социальных сетях. Это будет их первый новый материал с 2019 года, когда вышел альбом «Everything Not Saved Will Be Lost — Part 2».

https://www.instagram.com/p/CVkq7RBFOL8/

Ранее в этом месяце стало известно, что Foals записали новую версию «Neptune» для предстоящего сериала BBC под названием «Вселенная».