Белград, , 22:54 — REGNUM Позиция США по поводу того, чем должен закончиться диалог между Белградом и Приштиной, не является сюрпризом для президента Сербии Александра Вучича. Об этом Вучич заявил 29 октября.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Так сербский лидер ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара о том, что брюссельский диалог должен закончится взаимным признанием Сербии и Косово.

«США еще три года назад стали проводить эту политику взаимного признания. Мы можем сразу сказать, что мы в признании Приштины не нуждаемся. На что оно нам? Сербия признана всем государствами мира. США — это сильное государство, сильнейшее в мире, оно признало Косово и не будет менять своего мнения, так как они много средств вложили в независимость Косово», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

По словам Вучича, сербы должны понимать, что им не изменить мнения США, но это не значит, что они должны согласиться со всем, что говорит Америка.

Напомним, что ранее Габриэль Эскобар заявил на слушаниях в Конгрессе США о том, что идеальным итогом диалога Белграда и Приштины было бы «взаимное признание».