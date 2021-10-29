Мельбурн, Австралия, , 22:42 — REGNUM Австралийская хайпер-поп исполнительница из Мельбурна daine выпустила первую песню из своего дебютного альбома, который выйдет в первой половине следующего года. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях.

Музыка

«Cemetery Dreams» следует за августовским синглом daine «Salt», в котором фигурировал Оливер Сайкс из британской металкор-группы Bring Me The Horizon, и является первым синглом дебютного проекта daine, релиз которого намечен на начало 2022 года. Новый трек был первой песней, которую исполнительница когда-либо написал. Daine создала песню вместе со своим соавтором Circle Pitt.

Помимо сотрудничества с Оли Сайксом, daine работала с Диланом Брэди из 100 gecs (над «boys wanna txt») и Дэнни Л. Харлом («Angel Numbers»).