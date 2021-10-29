Вашингтон, 29 октября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В США состоялись успешные испытания первой ступени двигателя, разрабатываемого для гиперзвуковой ракеты, сообщает 29 октября пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов.

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США

Испытания проводились 28 октября в Промонтори на территории штата Юта.

Уточняется, что испытания первой ступени твердотопливного двигателя были огневыми и признаны успешными.

«Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело вторые испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 28 октября в Промонтори (штат Юта)», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом отмечено, что гиперзвуковая ракета разрабатывается как для ВМС США, так и для Сухопутных войск.

Пресс-служба сообщает, что стендовые огневые испытания «впервые включали в себя систему контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя», являющегося ключевым компонентом ракетного двигателя, позволяющим маневрирование в полёте.

Уточняется, что лётные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты планируются позднее.