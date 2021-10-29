Ижевск, 29 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. С 30 по 7 ноября школьники Удмуртии уходят на осенние каникулы. С 8 ноября обучение продолжится в очном формате, написал на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

R-19.ru Дистанционное обучение

«По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в школах позволяет продолжить обучение в очном формате с соблюдением профилактических мер», — отметил глава региона.

Он заверил, что в дальнейшем ситуация с заболеваемостью школьников будет анализироваться еженедельно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии сообщал, что с 30 октября и до особого распоряжения школы, колледжи и техникумы, вузы, а также учреждения дополнительного образования в республике будут работать в дистанционном формате. В социальных сетях, в частности подписчики Бречалова начали возмущаться, протестуя против «дистанционки».

Затем министр образования республики Светлана Болотника объяснила, что с 30 октября по 7 ноября у школьников — осенние каникулы. Планировалось, что с 8 ноября и до особого распоряжения образовательные учреждения будут работать в дистанционном формате, исключая организации, которые имеют интернаты. Детские сады возобновят работу в штатном режиме.

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