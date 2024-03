Лондон, 29 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Британский певец и композитор Элвис Костелло, известный благодаря своему вкладу в развитие поп-музыки на рубеже 70-х и 80-х годов, выпустит новый студийный альбом под названием «The Boy Named If» в январе 2022 года. Об этом он заявил в своих социальных сетях, выложив первый сингл пластинки «Magnificent Hurt».

(сс) Victor Diaz Lamich Элвис Костелло

Новый альбом будет записан совместно с группой The Imposters и включит в себя 13 новых песен, которые, по словам самого Костелло, «перенесут нас из последних дней сбитого с толку детства в тот унизительный момент, когда вам говорят перестать вести себя как ребенок — что для большинства мужчин (и, возможно, для некоторых девушек тоже) может произойти в любое время в ближайшие пятьдесят лет».

Говоря об альбоме, который последует за пластинкой 2020 года «Hey Clockface», Костелло поясняет: «Полное название этой пластинки — «The Boy Named If (And Other Children’s Stories)». If — это прозвище для вашего воображаемого друга; вашего тайного «я», того, кто знает все, что вы отрицаете, того, кого вы обвиняете в разбитой посуде и сердцах, которые вы разбиваете, даже своих собственных. Вы можете услышать больше об этом мальчике в одноименной песне».

«The Boy Named If» выйдет на лейбле Capitol Records 14 января 2022 года.