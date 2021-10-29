Ижевск, , 22:30 — REGNUM «Друзья, мы вынуждены корректировать ранее принятые решения по антиковидным мерам. По предписанию управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике их следует усилить в регионе», — написал на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов поздно вечером 29 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно рекомендациям, в период с 1 по 7 ноября в регионе будут работать только аптеки, магазины продовольственных товаров и непродовольственные точки торговли с товарами первой необходимости.

Все предприятия общественного питания будут работать только навынос или в режиме доставки. Также будет приостановлено оказание стоматологических услуг, исключая экстренную помощь.

«Приостановлено проведение массовых культурных, выставочных, просветительских мероприятий, а также работа организаций, занимающихся досуговыми, развлекательными, зрелищными, рекламными мероприятиями, детских игровых комнат, развлекательных центров, бань, саун», — добавил глава Удмуртии.

Бречалов надеется, что жители республики отнесутся к дополнительным ограничениям с понимаем и поддержат региональные власти.

«Здоровье жителей республики всегда в приоритете», — заключил глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в республике выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 398 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 63 342 случаев. Скончались 2774 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 29 летальных случаев. Накануне скончался 21 житель республики. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9257 жителей.