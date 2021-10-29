Эр-Рияд, , 22:27 — REGNUM Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть пределы страны не позднее чем в следующие 48 часов, сообщает 29 октября телеканал Al Ekhbariya.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что при этом отозван и саудовский посол в Ливане. Указано, что это сделано для консультаций.

«Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство», — указано в сообщении телеканала.

В такие действия вылилась напряжённость, возникшая 27 октября после публикации интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, заявившего, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы являются обороняющейся стороной.

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