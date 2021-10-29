Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 29 октября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик высказал недовольство вмешательством спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара во внутренние политические отношения в БиГ. Так Додик 29 октября прокомментировал недавнее выступление Эскобара в палате представителей США.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

По словам Додика, хорошо то, что США уже не говорят о вступлении БиГ в НАТО и не настаивают на заключении «Дейтона-2». Тем не менее, плохо то, что Эскобар «выдает приказы лидерам в БиГ, угрожает им».

«Хорошо, что они поддерживают Дейтонское соглашение. Это и мы делаем. Но Эскобар также вмешивается во внутренние дела этого государства, а мне кажется, что он не должен этого делать», — процитировало агентство «Танюг» слова Додика.

Напомним, что ранее Эскобар заявил о том, что продвижение БиГ на пути к членству в ЕС обусловлено реформой конституции и выборного законодательства. Также он сказал, что «сделает все для того, чтобы БиГ не вернулась в проблемное прошлое».