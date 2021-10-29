Курган, , 22:15 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 29 октября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 202 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 29 октября 2021 года выявлено 38 311 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 29 октября вылечились 32 999 человек, скончались 790 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).