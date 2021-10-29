29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:42 — REGNUM Белый дом рассматривает возможность выплаты компенсаций 940 семьям мигрантов, пострадавшим от политики экс-президента США Дональда Трампа. Примерная сумма выплат может составить более $1 млрд, а одному члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс. Новость привлекла внимание подписчиков The New York Times. Обычно газету читают либеральные граждане, поддерживающие миграцию, но данная мера шокировала даже их. Однако нашлись и те, кто посчитал столь значительную сумму недостаточной, заявив, что шок родителей, разъединенных на границе с детьми, нельзя измерить материально.

Фрида Кало. Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами. 1932

«В это невозможно поверить», — указывает @helensquinn.

«Сколько бы вы хотели получить за то, чтобы ваши дети были вырваны из ваших рук, и вы, возможно, не видели их месяцами и годами?» — отвечает @HDelench.

«$450 тыс. Это безумие. Если они будут работать всю жизнь, они никогда не получат такую сумму денег», — пишет @lfoliv.

«А сколько стоит ваш ребенок?» — отвечает @ckgoes.

«В мире не хватит денег, чтобы искупить эмоциональную и физическую травму, нанесенную этим детям. В то время как весь мир отвернулся», — уверена @xxinna1691.

«Эти родители поместили свои семьи в опасную и незаконную среду. У них был выбор. Они не могли рассчитывать на то, что их будут обнимать после того, как они незаконно пересекут нашу границу. Следуйте правилам», — подчеркивает @dxsummers.

«Хорошо для них. Никакое количество денег не сможет исправить полученную травму. Оставить все, что ты знал, в надежде на лучшее будущее и наткнуться на что-то подобное у подножия свободных и храбрых ??? Чем больше $$$, тем лучше», — заявляет @JuiceMania42.

«Не существует никакой компенсации за то бесчеловечное обращение, которому они подверглись. Но что-то должно быть сделано, и это уже начало», — комментирует @electronicoit.

«А давайте просто воссоединим эти семьи за границами США», — предлагает @alibey1066.

«А как насчет тех, кто пострадал во время правления Обамы? Им тоже компенсируют моральный ущерб?» — интересуется @hoodyz_w.

«А более 30 миллионов американцев живут ниже уровня бедности. Пойди разберись в этом», — критикует @dgoldtech.

«Это неправильно! Здесь так много людей, которым действительно нужна помощь, а они платят нелегалам!» — восклицает @jennyjuly2016.

«Почему бы не по $10 миллионов. Затем дать каждому законопослушному гражданину по $100 миллионов», — предлагает @citysustained.

Стена на границе Мексики и США Tomas Castelazo

«Вознаграждение безответственным родителям», — указывает @wanleydonat.

«Они там что, обкурились?» — недоумевает @SLiamOBrien.

«Вот то, что я называю сломанной системой. Я гражданин США, всегда платил свою большую долю налогов, никогда не пользовался ни одним центом от правительства, а так называемые нелегалы получают все выгоды», — злится @xpresssalad.

«И в то же время наше правительство не может выплатить долги студентов за образование», — напоминает @YouCedwhat.

«Мы не являемся няньками для детей нелегалов и сделали всё возможное, чтобы смягчить эту опасную ситуацию, вызванную безответственными родителями. На самом деле почти никто из этих детей не должен был вернуться к родителям, которым следует предстать перед судом», — считает @APHistorian1754.

«Это безумие. Они нарушили закон, а мы перед ними извиняемся», — комментирует @gittmo_m48a3.

Напомним, экс-президент США Трамп придерживался политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. В период его правления было снижено число принимаемых мигрантов и введены новые процедуры проверки беженцев. По данным правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», результатом миграционной политики, проводимой Трампом, 5,5 тысячи детей оказались разлучены с родителями.

В свою очередь, действующий президент США Джозеф Байден значительно смягчил миграционное законодательство и завершил программу отправки просителей убежища в Мексику. Это привело к значительному возрастанию потока мигрантов из Мексики, в настоящее время число беженцев составило более 200 тыс., что является абсолютным рекордом с начала текущего столетия.