Сеул, , 21:55 — REGNUM Южно-корейская поп-группа Seventeen поделилась своим мнением касательно недавно вышедшего мини-альбома «Attacca», об этом сообщает портал Consequence.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники коллектива упомянули об этом в новом интервью порталу Consequence, где они в подробностях рассказали о производстве пластинки. Лидер S. Coups описал сет-лист мини-альбома «Attacca» с избранными темами, отметив, что «любовь — это главное послание, которое мы хотели передать… любовь — это вечное послание и важнейший элемент, который всегда нужен каждому в его жизни». Он также отметил, что послание, которое Seventeen стремились передать с помощью «Attacca», состояло в том, «что независимо от того, откуда вы родом или как вы выглядите, вас очень любят и любят».

«Мы всегда вкладывали все силы в нашу музыку, но мы действительно чувствуем, что этот мини-альбом — наша лучшая работа», — продолжил S. Coups, прежде чем заключить, что они «надеются, что это добавит больше любви в жизнь наших слушателей».