Вашингтон, 29 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена вновь пытается отменить иммиграционную программу времен экс-главы Белого дома Дональда Трампа, неофициально известную как «остаться в Мексике», предоставив новый меморандум, сообщает 29 октября Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

Администрация ранее прекращала программу. Однако в августе федеральный судья в Техасе заявил, что Вашингтон нарушил закон об административной процедуре, когда сворачивал программу, и приказал возобновить ее.

Позже в августе Верховный суд США отклонил просьбу администрации заблокировать решение судьи.

В новом меморандуме «прямо рассматриваются некоторые из предполагаемых неудач предыдущего меморандума», сказал один из источников Reuters.

«В нем учтен целый ряд новой информации, которая стала доступна или появилась с июня», когда был выпущен предыдущий меморандум. Администрация будет добиваться отмены постановления суда в свете нового документа, добавил источник.