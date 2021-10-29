Скопье, 29 октября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Инициатива Open Balkan — это один из способов укрепить традиционно хорошие двухсторонние отношения Сербии и Северной Македонии. Об этом заявил 29 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в интервью сербским СМИ.

Naskotaska90 Зоран Заев

«Инициатива Open Balkan — это результат сильной политической воли Северной Македонии, Сербии и Албании, и их заинтересованности в том, чтобы между ними был сформирован общий региональный рынок», — сообщил Заев в интервью изданию «Политика».

Премьер Северной Македонии отметил, что целью этой инициативы является прямая экономическая выгода для всех граждан региона. По его словам, в скором будущем миллионы семей должны увидеть прибавку к своему бюджету.

Напомним, что ранее Сербия, Северная Македония и Албания подписали ряд документов о формировании свободной экономической зоны по примеру Евросоюза. Сепаратистские власти в Приштине не захотели присоединиться к этой инициативе, опасаясь того, что она может отодвинуть на второй план интеграцию региона в ЕС.