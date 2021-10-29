Лондон, 29 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Британский хард-рок дуэт Nova Twins поделился первым синглом в текущем календарном году. Песня «Antagonist» доступна для прослушивания на всех стриминговых площадках.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Antagonist» — первый новый сольный материал дуэта с момент выхода их коллаборации с металкор-группой из Шеффилда Bring Me The Horizon под названием «1×1» на их прошлогоднем девятитрековом мини-альбоме «Survival Horror».

Напомним, что ранее дуэт подписал контракт со звукозаписывающим лейблом Marshall Records и сообщил, что готовит пять новых песен в продолжение их прошлогоднему дебютному студийному альбому «Who Are The Girls?». «Мы экспериментируем со звуком, и в каком-то смысле сейчас эта музыка больше похожа на нас, чем когда-либо», — сказала участница Nova Twins Джорджия Саут. «Все эти мелкие детали и неряшливость вещей — вот что ощущается как Nova».