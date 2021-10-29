Вашингтон, 29 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Зейн Малик не признал, что жестоко обращался со своей девушкой, супер моделью Джиджи Хадид, и ее матерью Иоландой Хадид во время ссоры, сообщает 29 октября USA Today со ссылкой на судебные документы.

Скриншот с YouTube Зейн Малик

Полиция предъявила 28-летнему Малику четыре обвинения в жестоком обращении, связанных с инцидентом, произошедшим 29 сентября в доме в Пенсильвании. Малик якобы схватил и толкнул Иоланду Хадид«в шкаф, причинив душевные страдания и физическую боль», говорится в документах.

Бывший певец One Direction также «использовал непристойные слова и угрожал» 26-летней Джиджи и 57-летней Иоланде, сказав последней «держаться подальше от моей (нецензурное выражение) дочери».

Во время ссоры Малик попросил Джиджи Хадид, чтобы она «защищала его от своей (нецензурное выражение) матери в его доме», согласно обвинительным документам.

В среду, 27 октября, Малик выступил с заявлением по четырем пунктам обвинения. Он отказался признать свою вину, но принял наказание. В предыдущем заявлении певец сказал, что он «категорически» отрицает, что ударил Иоланду Хадид.

Малик также обвиняется в том, что ругался с третьим человеком, указанного в отчете как Джон МакМахон. В полицейских документах говорится, что Малик пытался драться с мужчиной.

В данный момент британский певец находится на испытательном сроке, который продлится 360 дней. Он также должен пройти курс по управлению гневом. Согласно документам, Малику запрещено общаться с Иоландой Хадид или МакМахоном.