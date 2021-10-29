Париж, 29 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. 29 октября в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча двенадцатого тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с действующим чемпионом «Лиллем». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат, Тило Керер, Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе, Неймар, Лионель Месси, Анхель Ди Мария.

«Лилль»: Иво Грбич, Зеки Челик, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Рейнилду Мандава, Жонатан Бамба, Шека, Нанитамо Иконе, Ренату Саншеш, Джонатан Дэвид, Бурак Йылмаз.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в заявку парижского клуба из-за болезни.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с 28-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль», набрав 15 очков, расположился десятью строчками ниже.