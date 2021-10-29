Берлин, , 21:39 — REGNUM 29 октября в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в матче десятого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с берлинской «Гертой». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистенты главного судьи — Норберт Грудзински и Ян Зайдель.

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Стефан Пош, Ангело Штиллер, Деннис Гайгер, Кевин Акпогума, Роберт Сков, Ила Бебу, Андрей Крамарич.

«Герта»: Александер Шволов, Петер Пекарик, Дедрик Бойата, Никлас Штарк, Максимилиан Миттельштадт, Суат Сердар, Сантьяго Аскасибар, Марко Рихтер, Мартон Дардаи, Дейовайзио Зеефейк, Кшиштоф Пентек.