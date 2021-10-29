Челябинск, 29 октября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Челябинске идёт проверка по факту публикаций СМИ о том, что сотрудники одного из медцентров наживаются на пожилых людях. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как следует из публикаций, старикам ставят страшные диагнозы и затем обещают излечить при помощи дорогостоящей терапии. Для оплаты «лечения» людям навязывают кредиты, которые потом приходится выплачивать всю оставшуюся жизнь.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления этого ведомства Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки. Вопрос находится в центральном аппарате СК на контроле.