Белград, , 22:06 — REGNUM За последние сутки в Сербии еще 65 человек умерло от последствий COVID-19. Такие данные 29 октября опубликовало министерство здравоохранения страны на сайте covid19.rs.

Коронавирус Permkrai.ru

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В Сербии за последние сутки зарегистрировано более 6200 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах от COVID-19 лечится почти 6800 пациентов, из них 277 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Жители сербской столицы — Белграда 29 октября стали более массово приходить в пункты вакцинации. Об этом телеканалу Н1 рассказал врач Горан Станоевич, который дежурит в одном из самых посещаемых пунктов — в белградском Выставочном центре.

Станоевич отметил, что ранее привитые граждане все без исключения приходят за третьей, дополнительной дозой вакцины, как только на их электронную почту приходит оповещение о том, что наступило время повторной вакцинации.