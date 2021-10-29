29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили приговоры обвиняемым в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово.

Елизавета Коробова, , 22:05 — REGNUM Заводской районный суд Кемерова вынес приговоры в отношении обвиняемых в гибели людей из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 29 октября в социальной сети Facebook.

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пускай теперь сидят и знают, что именно они оказались виновны в развернувшейся в Кемерово трагедии. Все эти погибшие на их совести. Пусть сидят и каждый день это осознают», — пишет Василиса П.

Многие пользователи оказались рады, что не только это громкое дело дошло до суда, но и то, что обвиняемые понесли достаточно жёсткое наказание за содеянное.

«Наконец-то хоть кому-то досталось такое суровое наказание. 14 лет — это тебе не хухры-мухры. Жаль, что справедливость настигает преступников не так часто», — отмечает Арсений Л.

Пожар в «Зимней вишне» Eagle42

Некоторые комментаторы отмечают, что на скамье обвиняемых оказались далеко не все те граждане, которые приложили свою руку к трагедии в торговом центре.

«А собственники ТРЦ? А те, кто согласовал и ввёл в эксплуатацию такое здание? Как всегда, стрелочники пострадали», — считает Елена Г.

Часть людей считает, что виновных в пожаре надо искать не только среди непосредственных руководителей данного торгового центра и пожарных, но и в стане чиновников, принимавших участие в легализации опасного объекта.

«А те чиновники, которые принимали здание, понесли наказание?! Почему за решёткой оказались пешки? На этой «Зимней Вишне» кто только деньги не отмывал, но сели единицы. Чего и стоило, наверное, ожидать», — поделилась своим мнением Наталья Г.

«А как же чиновники, которые подписывали акты о приемке систем оповещения и пожаротушения? А пожарные, которые видели нарушения, но подписывали разрешения? Прошли как свидетели? Ага. Зато тех, кто непосредственно тушил здание, в тюрьму отправили», — указывает Максим С.

Последствия пожара в «Зимней вишне» Sfo.gov.ru

Ряд пользователей указывает на то, что справедливость по данному делу до конца пока не восторжествовала.

«Ну, а те, кто находился на руководящем месте, тот, кто должен был осуществлять контроль, где они? Или пять человек допустили эту трагедию? Один дал взятку, другой её взял и всё? Они и есть те самые воротилы закона в Кемерово? Администрация города, области, никто из них не участвует в этой сфере деятельности? А то ведь получается, что из них никого и не интересовал этот объект, и никто его не посещал! Как-то странно. Ходить должны были, проверять. Крайний, видимо, все же печник оказался», — написал Вячеслав К.

Напомним, 29 октября Заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, технический директор предприятия Георгий Соболев получил 11 лет, гендиректор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок — 13,5 года, охранник Сергей Антюшин — восемь лет, руководитель компании «Системный интегратор» и инженер противопожарной системы Игорь Полозиненко и Александр Никитин — 6,5 и 5,5 года соответственно, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет.