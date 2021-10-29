Апатиты, Мурманская область, , 21:28 — REGNUM В Мурманской области пожар на ТЭЦ в городе Апатиты ликвидирован силами персонала, сообщает 29 октября ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Апатитов.

Пожар © ИА REGNUM

По его утверждению, инцидент не повлиял на теплоснабжение города Апатиты.

«В 19:10 персоналом станции было обнаружено возгорание в одном из бункеров котла, который выведен в ремонт. Бункер был пустой, там горела балка. Площадь возгорания составила 0,8 метра. В 19:49 возгорание было ликвидировано силами персонала. Пожарные прибыли вовремя, но надобности в тушении уже не было», — цитирует слова собеседника агентство ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября региональное управление МЧС по Мурманской области сообщило о возгорании на ТЭЦ в Апатитах.

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