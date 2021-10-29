Апатиты, Мурманская область, 29 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Мурманской области пожар на ТЭЦ в городе Апатиты ликвидирован силами персонала, сообщает 29 октября ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Апатитов.

ИА REGNUM Пожар

По его утверждению, инцидент не повлиял на теплоснабжение города Апатиты.

«В 19:10 персоналом станции было обнаружено возгорание в одном из бункеров котла, который выведен в ремонт. Бункер был пустой, там горела балка. Площадь возгорания составила 0,8 метра. В 19:49 возгорание было ликвидировано силами персонала. Пожарные прибыли вовремя, но надобности в тушении уже не было», — цитирует слова собеседника агентство ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября региональное управление МЧС по Мурманской области сообщило о возгорании на ТЭЦ в Апатитах.