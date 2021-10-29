Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Американская аптечная сеть Giant Eagle согласилась урегулировать судебные иски по делу о разжигании опиоидной эпидемии в штате Огайо, сообщает 29 октября Reuters.

Таблетки Publicdomainpictures.net

Giant Eagle и три более крупных конкурента — Walgreens, CVS Health и Walmart — ранее предстали перед судом Кливленда.

Против них подали иск представители округов Лейк и Трумбулл, пытаясь убедить присяжных в том, что компании наводнили их общины болеутоляющими таблетками, вызывающими привыкание.

Напомним, что в США более 3300 исков были поданы органами штатов и местного самоуправления, которые хотят возложить на компании ответственность за эпидемию злоупотребления опиоидами, которая, по данным правительства США, привела к почти 500 тыс. смертей от передозировки с 1999 по 2019 год.