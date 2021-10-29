Санкт-Петербург, , 21:19 — REGNUM 29 октября «Зенит» в матче тринадцатого тура РПЛ одержал крупную победу над «Динамо» со счетом 4:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.57 по версии портала WhoScoredбыл признан 24-летний бразильский фланговый нападающий Клаудиньо, отметившийся одним забитым мячом, двумя успешными обводками и тремя отборами. Точность передач бразильца составила 83%.

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в одиннадцати матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Клаудиньо перешел в «Зенит» 13 августа из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего бразильца, согласно данным портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.