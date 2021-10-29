Москва, 29 октября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Московская область, Тувы, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь составляют пятёрку регионов России с наилучшими показателями коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщила 29 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 66,1%, в Туве — 65,1%, в Москве 62,7%, в Санкт-Петербурге — 62%, в Севастополе — 61,1%.

Самые низкие показатели демонстрируют Дагестан — 21,9%, Кабардино-Балкария — 29,3%, Татария — 31,6%, Камчатский край — 32,2%, Томская область — 32,6%, сообщила вице-премьер.

Напомним, ранее на неделе глава Роспотребнадзора Анна Поповасообщила, что более трети от общей заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.