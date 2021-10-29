Санкт-Петербург, , 21:16 — REGNUM 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в центральном матче тринадцатого тура одержал крупную победу над московским «Динамо» со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Азмун Сердар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на восьмой минуте встречи забил бразильский фланговый нападающий Клаудиньо — 1:0. В дебюте второй половины опорный полузащитник сборной России Даниил Фомин сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. Через десять минут Вендел вновь вывел «сине-бело-голубых» после передачи Сердара Азмуна — 2:1. На 69-й минуте вышедший на замену Артем Дзюба удвоил преимущество хозяев — 3:1. В конце матча Ярослав Ракицкий, для которого этот матч стал 100-м в составе «Зенита», установил окончательный счет — 4:1.

Статистика матча («Зенит"/ «Динамо»)

Удары 8/12

Удары в створ 7/7

Владение 61%/39%Угловые 7/2

Нарушения 9/17

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Барриос (Кравцов, 90'), Караваев, Сутормин (Кузнецов, 90'), Мостовой (Дзюба, 66'), Клаудиньо (Бязров, 90'), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Моро, Фомин, Захарян, Макаров (Игбун,87'), Грулев, Тюкавин (Шиманьский, 68').

Санкт-петербургский «Зенит», одержав девятую победу в сезоне и набрав 29 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» с 23-мя очками остался на втором месте.