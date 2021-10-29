Москва, 29 октября 2021, 21:16 — REGNUM Телеведущего Андрея Малахова допросит Следственный комитет России. Об этом 29 октября сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на свой источник.
По данным инсайдера СМИ, сотрудники службы хотят допросить телеведущего и членов его команды по делу исчезновения актрисы Светланы Светличной. Сам Малахов ситуацию пока никак не прокомментировал.
Как ранее сообщал ряд СМИ, актриса Светлана Светличная пропала в Москве, позже её нашли на съёмках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Об исчезновении артистки якобы сообщил её сын, однако позже он опроверг эту информацию.
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