Москва, , 21:16 — REGNUM Телеведущего Андрея Малахова допросит Следственный комитет России. Об этом 29 октября сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на свой источник.

Андрей Малахов Цитата из передачи «Пусть говорят» на первом канале

По данным инсайдера СМИ, сотрудники службы хотят допросить телеведущего и членов его команды по делу исчезновения актрисы Светланы Светличной. Сам Малахов ситуацию пока никак не прокомментировал.

Как ранее сообщал ряд СМИ, актриса Светлана Светличная пропала в Москве, позже её нашли на съёмках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Об исчезновении артистки якобы сообщил её сын, однако позже он опроверг эту информацию.

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