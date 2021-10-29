Пекин, , 21:13 — REGNUM В Пекине прошла встреча руководителя Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с послом КНДР в Китае Ли Рен Намом. Об этом накануне, 28 октября, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что за последние годы отношения двух стран вышли на новый уровень благодаря стратегическому руководству лидеров — Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

По словам Ян Цзечи, Китай готов к совместной с Пхеньяном работе по реализации двусторонних договоренностей, поддержке взаимодействия и укреплению стратегической координации. Благодаря практическому сотрудничеству, становится более прочной традиционная дружба между китайским и корейским народами. Страны вместе вносят большой вклад в укрепление регионального мира и стабильности.

Ли Рен Нам, со своей стороны, высказался за всестороннее развитие традиционной двусторонней дружбы. Стороны обменялись мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес.