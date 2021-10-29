Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM Жителям Нижегородской области, которые не имеют QR-коды о вакцинации или иммунизации, не будут ограничивать доступ в поликлиники и больницы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Нижегородцы по-прежнему смогут обращаться за медицинской помощью без каких-либо ограничений.

В медицинском ведомстве отмечают, что недавно одобренный российскими властями новый порядок посещения медучреждений касается только федеральных больниц, подведомственных Министерству здравоохранения России.

А потому лечебно-профилактических учреждений Нижегородской области продолжат работать в прежнем режиме — без QR-кодов.

ИА REGNUM напоминает, ранее на сайте правительства России были опубликованы решения, в которых говорится о том, что в период объявленных президентом Владимиром Путиным нерабочих дней пациенты смогут посещать медучреждения только по коронавирусному QR-коду или при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Непривитым гражданам в этот период доступна только экстренная и неотложная медицинская помощь, но при этом они должны в обязательном порядке пройти экспресс-тестирование, а затем, в случае положительного результата, также сдать ПЦР-тест на коронавирус.