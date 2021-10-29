Приштина, , 21:15 — REGNUM Дата следующей встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в рамках брюссельских переговоров пока не определена. Об этом Курти заявил журналистам 29 октября.

Альбин Курти

При этом Курти не исключил, что встреча пройдет во второй половине ноября в Брюсселе.

«Нет определенной даты, это в основном зависит от посредников, вернее, от верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и его спецпредставителя Мирослава Лайчака», — передал телеканал РТС слова Альбина Курти.

Напомним, что ранее предполагалось, что Вучич и Курти встретятся в Брюсселе во второй половине сентября. Однако на переговорах делегаций Белграда и Приштины 7 и 8 сентября стороны не пришли к результату, достаточному для того, чтобы встреча главных переговорщиков считалась целесообразной.