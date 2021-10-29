Вологда, , 21:08 — REGNUM В 2020 году в библиотеки Вологодской области закуплено 87 244 книги. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма. С 2019 года из областного бюджета на приобретение научно-популярной, учебной, справочной, художественной, на подписку российских периодических изданий в муниципальные общедоступные библиотеки, ежегодно выделяется по 10 млн рублей.

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В 2021 году из областного бюджета на комплектование книжных фондов 28 муниципальных общедоступных библиотек выделено 10 млн рублей. В 2020 году на данные цели были направлены средства из областного бюджета в объеме 9,2 млн рублей. Поддержку получили 27 муниципальных образований области.

В департаменте заявили, что недостаток средств на комплектование книжных фондов библиотек долгое время был одной из серьезнейших проблем учреждений библиотечной сферы.