Москва, , 21:07 — REGNUM Смертность в России в сентябре 2021 года выросла на 18,3% в годовом выражении, а за январь-сентябрь — на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила 29 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19», — сказала она журналистам.

При этом вице-премьер отметила, что смертность от других заболеваний в сентябре снизилась на 1,8%.

По оперативным данным за октябрь, которые привела Голикова, смертность в стране выросла на 23,8% по сравнению с сентябрём, при этом в структуре показателя продолжается рост смертности от COVID-19.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что в сентябре в России умерли 201,9 тысячи человек, что на 31,2 тысячи человек, или на 18,3% больше, чем в сентябре прошлого года.

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