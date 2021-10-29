Белград, , 21:06 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И, совершающий поездку по ряду азиатских и европейских стран провел переговоры в Белграде со своим сербским коллегой Николой Селаковичем. Об этом 29 октября сообщает Синьхуа, отмечая высокий уровень двусторонних отношений, достигнутый под руководством лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича.

Ван И отметил, что стороны последовательно поддерживают друг друга по ключевым вопросам международной повестки, вписывая новую главу в историю китайско-сербской дружбы. Отношения двух стран рассчитаны на длительную перспективу; Китай рассматривает Сербию как надежного партнера и поддерживает её национальное возрождение.

Н. Селакович отметил, что эпидемия не смогла остановить связи, контакты и обмены межу Пекином и Белградом, и Сербия гордится дружбой с Китаем. Он подчеркнул, что Глобальная инициатива в сфере развития, выдвинутая Си Цзиньпином, пользуется у Сербии всесторонней поддержкой и крайне важна для международного сообщества. Белград твердо придерживается принципа «одного Китая» и поддерживает позицию КНР по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом и Гонконгом.

Министры договорились о дальнейшем совместном развитии проекта «Пояса и пути», а также придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран.

Ранее сообщалось о том, что Ван И принял президент Сербии Александр Вучич.