Вашингтон, 29 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Компания Microsoft превзошла Apple, став самой дорогой компанией в мире, ее рыночная цена достигла $2,5 трлн, сообщает 20 октября Reuters.

Microsoft

Гигант программного обеспечения вырвался вперед после того, как акции Apple упали на 3,5% из-за проблем с цепочкой поставок, которые влияют на продажи iPhone.

Две компании ранее менялись местами — Microsoft обошла Apple в июле 2019 года.

По данным Refinitiv, в следующем финансовом году ожидается рост выручки Microsoft на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщалоИА REGNUM, в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $1 трлн.