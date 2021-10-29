Вологда, 29 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. На 26,4% в Вологодской области за 10 лет (с 2011 года по 2021 год) сократилось число библиотек и на 30,7% число культурно-досуговых учреждений. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе департамента культуры и туризма Вологодской области. За это время регион лишился 171 библиотеки и 196 домов культуры.

Захарова Марина ИА REGNUM Вологодская область. Феропонтов монастырь

В настоящее время в Вологодской области осталось 476 библиотек, и 443 учреждения культурно-досугового типа. В департаменте отметили, что реорганизация неэффективных учреждений культуры — одна из мер, направленная на достижение целей развития сферы культуры, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г."О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

«Оптимизация» культуры, — проинформировали в пресс-службе, — связана с передачей полномочий с уровня сельских поселений на уровень районов. Закрытию учреждений культуры на селе способствовал отток населения в города, и снижение спроса на услуги учреждений культуры. На данный момент процесс оптимизации сети учреждений культуры завершен».