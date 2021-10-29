Москва, , 21:15 — REGNUM Блогер и певец Эльдар Джарахов представил новый сингл под названием «Хипи Хап». О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 29 октября.

Блогер Эльдар Джарахов Скриншот видео на YouTube

В записи трека принял участие малоизвестный исполнитель Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов). «Свой куплет я написал год назад… песня заряжена любовью!» — высказался о песне Джарахов.

Ранее Эльдар Джарахов выпустил клип на песню «Бегу по кругу». Он назвал трек «важной главой» своей жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Элджей представил новый сингл после обвинений в пропаганде наркотиков