Москва, 29 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Блогер и певец Эльдар Джарахов представил новый сингл под названием «Хипи Хап». О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 29 октября.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

В записи трека принял участие малоизвестный исполнитель Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов). «Свой куплет я написал год назад… песня заряжена любовью!» — высказался о песне Джарахов.

Ранее Эльдар Джарахов выпустил клип на песню «Бегу по кругу». Он назвал трек «важной главой» своей жизни.