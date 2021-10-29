29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили контракт на поставку 1,5 миллиона кубометров газа из Украины в Молдавию.

Елизавета Коробова, , 22:06 — REGNUM Сообщение Агентства публичной собственности при правительстве Молдавии о том, что Кишинёв заключил соглашение о закупке 1,5 миллиона кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 октября в социальной сети Facebook.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, конечно, это правильно. Лучше на сторону продать свой и так кончающийся газ, чем детей в Ивано-Франковской области согревать. Как только запахло бабками, украинская власть тут же откликнулась на призыв о помощи Молдавии», — отмечает Мария С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое количество газа выглядит как мёртвому припарка, нежели реальная помощь Молдавии, оказавшейся в критическом положении.

«Ну это даже уже не смешно. Полтора миллиона кубов — этого Молдавии часов на 10 хватит. С такой активностью и помощью соседних стран глядишь, и неделю протянут. Это уже успех в положении Кишинёва», — считает Игорь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия ведёт себя крайне унизительно, прячась от России из-за имеющегося у Кишинёва долга перед Газпромом, и в то же время выпрашивая голубое топливо у своих соседей.

«И так по Европе с протянутой рукой походят и у каждого понемногу, но насобирают и перезимуют. Зато узнают, как к ним относится каждый из «партнёров», по секретным ценам на газ станет всё ясно», — поделился своим мнением Акдаулет С.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Часть людей считает, что Кишинёв ведёт себя крайне глупо, покупая втридорога российский газ, хотя мог бы получать его по контракту с Газпромом после оплаты всей задолженности.

«Самое идиотское в положении Молдавии то, что они покупают тот же самый российский газ, но только по завышенным ценам у своих якобы друзей. В чём смысл бегать от российского долга, если рано или поздно всё равно придётся его заплатить и подписать новый контракт с Газпромом?» — удивляется Арсений В.

Ряд пользователей указывает на то, что с приходом к власти в Молдавии президента Майи Санду страна внезапно превратилась в аналог Украины, которая не способна самостоятельно отвечать за свою экономику.

«Парочка неудачников. Из одного дырявого кармана в другой две копейки перекладывают. Печальное зрелище», — пишет Катюша Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что молдавскому народу пора высказать своё отношение к новоизбранному президенту, загнавшего страну в газовый капкан.

«Два безголовых президента, пляшущих под американскую дудочку, не могут сообразить, как им выйти из этого тупика. А может быть, просто не хотят понимать. Пусть за них теперь думает куратор. Но, жители этих стран, вы почему страдаете? Из-за амбиций или тупости руководителя вашего государства? Может быть дело в том, что избирать не надо таких идиотов?» — обращается Светлана У.

Напомним, 29 октября пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве Молдавии сообщила о том, что Кишинёв заключил соглашение о закупке 1,5 миллиона кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». Тем временем власти республики до сих пор уклоняются от оплаты долга российскому Газпрому, который уже превысили $700 млн.