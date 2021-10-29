Елизавета Коробова, 29 октября 2021, 22:06 — REGNUM Сообщение Агентства публичной собственности при правительстве Молдавии о том, что Кишинёв заключил соглашение о закупке 1,5 миллиона кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 октября в социальной сети Facebook.

Молдавия
Молдавия
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, конечно, это правильно. Лучше на сторону продать свой и так кончающийся газ, чем детей в Ивано-Франковской области согревать. Как только запахло бабками, украинская власть тут же откликнулась на призыв о помощи Молдавии», — отмечает Мария С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое количество газа выглядит как мёртвому припарка, нежели реальная помощь Молдавии, оказавшейся в критическом положении.

«Ну это даже уже не смешно. Полтора миллиона кубов — этого Молдавии часов на 10 хватит. С такой активностью и помощью соседних стран глядишь, и неделю протянут. Это уже успех в положении Кишинёва», — считает Игорь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия ведёт себя крайне унизительно, прячась от России из-за имеющегося у Кишинёва долга перед Газпромом, и в то же время выпрашивая голубое топливо у своих соседей.

«И так по Европе с протянутой рукой походят и у каждого понемногу, но насобирают и перезимуют. Зато узнают, как к ним относится каждый из «партнёров», по секретным ценам на газ станет всё ясно», — поделился своим мнением Акдаулет С.

НАК «Нафтогаз Украины»
НАК «Нафтогаз Украины»
Gov.ua

Часть людей считает, что Кишинёв ведёт себя крайне глупо, покупая втридорога российский газ, хотя мог бы получать его по контракту с Газпромом после оплаты всей задолженности.

«Самое идиотское в положении Молдавии то, что они покупают тот же самый российский газ, но только по завышенным ценам у своих якобы друзей. В чём смысл бегать от российского долга, если рано или поздно всё равно придётся его заплатить и подписать новый контракт с Газпромом?» — удивляется Арсений В.

Ряд пользователей указывает на то, что с приходом к власти в Молдавии президента Майи Санду страна внезапно превратилась в аналог Украины, которая не способна самостоятельно отвечать за свою экономику.

«Парочка неудачников. Из одного дырявого кармана в другой две копейки перекладывают. Печальное зрелище», — пишет Катюша Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что молдавскому народу пора высказать своё отношение к новоизбранному президенту, загнавшего страну в газовый капкан.

«Два безголовых президента, пляшущих под американскую дудочку, не могут сообразить, как им выйти из этого тупика. А может быть, просто не хотят понимать. Пусть за них теперь думает куратор. Но, жители этих стран, вы почему страдаете? Из-за амбиций или тупости руководителя вашего государства? Может быть дело в том, что избирать не надо таких идиотов?» — обращается Светлана У.

Напомним, 29 октября пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве Молдавии сообщила о том, что Кишинёв заключил соглашение о закупке 1,5 миллиона кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». Тем временем власти республики до сих пор уклоняются от оплаты долга российскому Газпрому, который уже превысили $700 млн.