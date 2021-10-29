Вашингтон, 29 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден взял в поездку в Рим ту же переводчицу, которая стала знаменитостью по итогам прошлой встречи президентов Италии и США, отмечают местные СМИ в пятницу, 29 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В 2019 году в Вашингтоне во время встречи с Серджо Маттареллой глава американского государства Дональд Трамп назвал его «Моцареллой», а также заявил о «старой дружбе США и Италии со времен Древнего Рима».

Смесь изумления и ужаса на лице переводчицы по контрасту с безмятежным лицом самого Трампа сделало переводчицу героиней «мемов».