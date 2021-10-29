Тбилиси, 29 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Двое грузинских граждан, задержанные вчера на територии Южной Осетии, 29 октября были освобождены, сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Служба государственной безопасности Грузии выступила с заявлением по этому поводу.

«Для того, чтобы освободить в кратчайшие сроки незаконно удерживаемых лиц, центральное правительство Грузии использовало все имеющиеся у него возможности. Была активирована «горячая линия», действующая через наблюдательную миссию ЕС. В этом процессе были задействованы международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Служба государственной безопасности продолжает работу по освобождению других незаконно задержанных лиц», — говорится в заявлении СГБ.

Напомним, что Грузия регулярно обвиняет власти Южной Осетии и российских пограничников в похищении грузинских граждан.